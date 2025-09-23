Auf der A36 zwischen Aschersleben-Ost und Güsten gerät am Dienstag ein Mercedes während der Fahrt in Brand. Der Fahrer kann sich rechtzeitig retten, das Fahrzeug wird jedoch vollständig zerstört. Die Autobahn bleibt wegen Lösch- und Reinigungsarbeiten mehrere Stunden gesperrt.

Mercedes brennt auf der A36 bei Aschersleben aus – Fahrer bleibt unverletzt

Aschersleben/MZ. - Dichter, grauer Rauch steigt am Dienstag, 23. September, auf der A36 zwischen den Abfahrten Aschersleben-Ost und Güsten in den Himmel. Unter der Brücke zwischen den beiden Anschlussstellen steht ein Mercedes lichterloh in Flammen. Das Fahrzeug ist innerhalb weniger Augenblicke vollkommen von grell-leuchtendem Feuer umhüllt und für Vorbeifahrende kaum mehr als Auto zu erkennen.