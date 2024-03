Die Kameraden der Ortswehr Hecklingen bekämpften am frühen Montagabend einen Brand in einem leer stehenden Wohnhaus auf dem Gelände der ehemaligen Ziegelei.

Hecklingen – In den frühen Montagabendstunden sind die Einsatzkräfte der Hecklinger Feuerwehr gegen 17.30 Uhr zu einem Mittelbrand in der Blauersteinstraße gerufen worden. Bei der Brandbekämpfung zeigten die Einsatzkräfte ihre Fähigkeiten und zeigten vollen Einsatz.

In einem leer stehenden Haus der ehemaligen Ziegelei brannte eine untere Geschosswohnung in voller Ausdehnung. Zum Glück war die Wohnung zum Zeitpunkt des Feuers nicht bewohnt, trotzdem standen zurückgelassene Möbel und Wände in Flammen. Mit vier Einsatzlöschfahrzeugen waren die Hecklinger Kameraden vor Ort. Nach Erkundung der Lage konnte der Wohnungsbrand mit zwei Trupps bekämpft werden.

Zur Sicherheit ist im Nachgang die gesamte Wohnung ausgeschäumt worden, um jegliche Brandnester bereits in der Entstehung zu ersticken. Das marode Gebäude vor dem neuen Wohngebiet „Katzental“, das der Stadt Hecklingen gehört, zählt insgesamt zehn Wohnungen, die alle leer stehen.