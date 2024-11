Nachdem er im vergangenen Jahr in Löderburg Feuerwehrleute mit seinem Auto attackiert und verletzt hatte, muss sich ein 41-jähriger Staßfurter vor dem Amtsgericht in Aschersleben verantworten.

In der Neustaßfurter Straße in Löderburg löschten Kameraden der Ortswehren Löderburg und Staßfurt damals einen Wohnungsbrand. Dort wurden sie von einem alkoholisierten Fahrer mit seinem Transporters attackiert.

Staßfurt/Aschersleben/VS - Es war damals ein Schock für alle Beteiligten, ein Vorfall, den sie alle nicht so schnell vergessen haben dürften: Bei einem Unfall am Rande eines Löscheinsatzes der Feuerwehr in Löderburg waren am Nachmittag des 16. März 2023 drei Feuerwehrleute verletzt worden.