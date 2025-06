Nach der Eröffnung in Bollingstedt kommt Ecostor unter anderem nach Staßfurt-Förderstedt. Was steckt hinter dem Energieunternehmen aus der Kirchheimer Sonnenallee?

Pläne und Animationen stehen, der Baustart naht: So stellt sich das Energieunternehmen Ecostor den Batteriespeicher in Förderstedt vor.

Förderstedt. - Was 1990 mit dem Stromeinspeisungsgesetz begann, nimmt dieser Tage neue Formen an. In Bollingstedt (Schleswig-Flensburg) feiert das erste Werk des Energieunternehmens Ecostor Eröffnung. Der Bau des Batteriespeichers Förderstedt soll in wenigen Wochen starten – der hiesige Standort bis 2027 fertig sein und Staßfurt wie Salzland neue Finanz- und Arbeitskraft bescheren. Die Grundidee: Atom, Öl und Gas haben verstärkt ausgedient – Sonne, Wasser oder Wind liefern gut und viel Energie, jedoch hapert es weiterhin an der Bevorratung und damit effizienten Verteilung.