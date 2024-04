Wegen eines Drohbriefes, der im Briefkasten der Ganztagsschule in Egeln gelandet ist, wurde dort und an der benachbarten Grundschule am Mittwoch der Unterricht beendet und die Schüler nach Hause geschickt. Was die Polizei jetzt schon weiß und sagen kann.

Zu einem Polizeieinsatz kam es wegen einer Bedrohung am Mittwoch an der Ganztagsschule an der Wasserburg in Egeln.

Egeln - Zu einer Bedrohung per Post ist es nach Angaben der Polizei an der Ganztagsschule an der Wasserburg in Egeln gekommen. Am Mittwoch habe die Sekretärin der Schule einen Brief mit bedrohlichem Inhalt im schuleigenen Briefkasten gefunden, so die Polizei. Weitere Einzelheiten nennt sie nicht.