Nachfolge für Real in Staßfurt noch nicht sicher

Ist es doch nicht sicher, dass der Real in Staßfurt-Leopoldshall von Rewe und Aldi ersetzt wird? Alle drei Einzelhandelsketten berichten, dass Interesse am Standort vorhanden ist. Unterschrieben sei aber noch nichts.

Staßfurt - In öffentlicher Runde wurden am Montag freudige Botschaften verteilt. Nach jahrelanger Hängepartie wurde durch einen Antrag auf Baugenehmigung beim Salzlandkreis öffentlich, dass es für den Real-Markt in Staßfurt-Leopoldshall konkrete Alternativen gibt. Rewe und Aldi sollen den Platz des Marktes übernehmen. Der Bauausschuss in Staßfurt erteilte sein Einvernehmen mit den Plänen. Vier Räte stimmten dafür, einer enthielt sich.