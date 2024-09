Der Ärztemangel im Salzlandkreis macht auch nicht vor der Kieferorthopädie Halt. Der Altersschnitt im Salzland liegt deutlich über dem Landesschnitt. Was lässt sich dagegen tun?

Staßfurt. - Der Fachkräftemangel ist schon seit einigen Jahren auch ein Problem bei den Ärzten. Und je ländlicher der Raum, desto größer ist oft die Not. Und das ist nicht nur bei Hausärzten und Zahnärzten so, sondern auch in der Kieferorthopädie.