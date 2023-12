Rathmannsdorf - Der Bau eines neuen Feuerwehrgerätehauses in Rathmannsdorf wird greifbarer. Im Finanzausschuss wurde am Donnerstag eine Vorlage eingebracht, dass für das Jahr 2026 1,828 Millionen Euro in den Haushalt eingestellt werden sollen. Eine jahrelange Hängepartie und das beständige Nachhaken und Nachfragen aus Rathmannsdorf könnte dann endlich belohnt werden.

Seit Jahren ist bekannt, dass das derzeitige Gerätehaus der Feuerwehr in der Straße „Kiesgrube“ nicht mehr zeitgemäß ist. Das nach dem Zweiten Weltkrieg gebaute Haus ist seit Ende der 1960er Jahre der Sitz der Feuerwehr. Den letzten Umbau hat es in den 1990er Jahren gegeben. Keine richtige Trennung von Frauen und Männern bei den Umkleiden, dazu wenig Platz für die zwei Fahrzeuge, die hintereinanderstehen. Die Mängelliste ist lang.

Große Sicherheitsmängel

Nachdem die Feuerwehr-Unfallkasse (FUK) im Jahr 2021 eine sicherheitstechnische Überprüfung durchgeführt hatte, stand fest, dass ein Neubau unausweichlich ist. Es wurden große sicherheitstechnische Mängel festgestellt. Im Ortschaftsrat Rathmannsdorf drängte der Ortswehrleiter und zeitweiliger Ortsbürgermeister Benjamin Zuck auf handfeste Beschlüsse zum Thema. „Das vorhandene Feuerwehrhaus weist teils erhebliche Mängel auf. Diese sind zum Teil baulicher, aber überwiegend sicherheitstechnischer Natur. Die Feuerwehrunfallkasse mahnt dies in mehreren Berichten an“, heißt es im Beschlusstext der Stadt Staßfurt.

Und weiter: „In den Haushaltsjahren 2022 und 2023 wurden bereits Mittel zum Erwerb des Grundstückes und für Abbruchmaßnahmen eingeplant. Für die Umsetzung des Neubaus des Feuerwehrhauses wurden bereits Fördermittel für das Haushaltsjahr 2026 beantragt. Damit der Fördermittelantrag von den betreffenden Stellen bearbeitet werden kann, muss die Finanzierung in dem Haushaltsjahr 2026 durch einen Beschluss des Stadtrates der Stadt Staßfurt bestätigt werden.“

Im Rathaus in Staßfurt wurden sich viele Gedanken gemacht. Mehrere Optionen wurden für den Neubau geprüft, jetzt hat man sich auf ein Grundstück in der Klausstraße 3a geeinigt. Dort sollen die seit Jahrzehnten leerstehenden Gebäude abgerissen werden und einem Neubau weichen. Das Grundstück war in privater Hand. „Es wurde lange recherchiert und 1,5 Jahre mit einer Erbengemeinschaft verhandelt“, berichtet Anke Michaelis-Knakowski, Fachdienstleiterin des Fachdienstes für Planung und Liegenschaften. Nun sei der Verkauf des Grundstücks an die Stadt Staßfurt beurkundet und gesichert. „Das Gelände ist voll erschlossen, ist ein Standort mittendrin. Wir sind zufrieden“, sagt Michaelis-Knakowski zur Wahl des Standortes.

Fördermittel für Neubau

Die Eigenmittel für das Jahr 2026 sollen über die Investitionspauschale und Kreditaufnahmen erbracht werden. Die Stadt Staßfurt bekommt dabei auch Fördermittel für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Rathmannsdorf in Höhe von 350.000 Euro. Diese sind in den Gesamtkosten von 1,828 Millionen Euro bereits mit eingerechnet.

Der Finanzausschuss billigte die Pläne der Stadt Staßfurt am vergangenen Donnerstag einstimmig mit acht Ja-StimmenDank. Die Entscheidung fällt der Stadtrat am 14. Dezember.