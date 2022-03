Neue Idee für das Müllproblem in Atzendorf

Seit Februar 2020 hat Gerhard Schubert Ärger mit der Müllentsorgung. Jetzt plädiert der Atzendorfer für abschließbare Mülltonnen an Strommasten.

Atzendorf - Seit knapp zwei Jahren kämpft der Atzendorfer Gerhard Schubert darum, dass die Müllentsorgung an seinem Grundstück in der Kirchstraße 16 wieder an seiner Tür erfolgt. Laut Branchenregel der Deutschen Gesetzlichen Unfallverunsicherung von 2016 soll das Rückwärtsfahren grundsätzlich vermieden werden. Die Strecke beim Rückwärtsfahren darf nicht länger als 150 Meter sein. Das Wohnhaus von Schubert liegt mehr als 200 Meter von der letzten Kreuzung entfernt.