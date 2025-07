Neben dem ehemaligen Eiscafé in Förderstedt sollen Eigenheime entstehen. Investor Carsten Dietz berichtet, dass die ersten Häuser nun gebaut werden könnten. Es gebe Interessenten. Die letzten Formalien sind geklärt.

Neue Wohnsiedlung in Förderstedt: Es darf gebaut werden

Investor Carsten Dietz will in Förderstedt eine Wohnsiedlung mit 15 Eigenheimen entstehen lassen.

Förderstedt - Bauplätze für junge Familien? Junge Familien mit Kindern, die in Kita und Schule für Zuwachs sorgen? Neue Eigenheime sind immer ein Versprechen für den Ort. Ein Zeichen für die Zukunft. Das in Förderstedt gesetzt werden könnte. Neben dem ehemaligen Eiscafé Dietz befindet sich ein etwa 17.000 Quadratmeter großes Grundstück im Familienbesitz. Die Brüder Carsten und Andreas Dietz wollen an der Magdeburg-Leipziger Straße Träume vom eigenen Haus wahr werden lassen. Und die Planungen für die Erschließung werden konkreter.