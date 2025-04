Egeln. - Die Stadt Egeln lädt am Sonntag, 13. April, in der Zeit von 11 bis 15 Uhr, wieder zu einem Ostermarkt auf die Wasserburg ein. Dort können Interessenten im Egelner Museum mit seinen vielfältigen Ausstellungen auch einen Ausflug in die Geschichte der Region unternehmen.

