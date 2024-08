Matthias Beyer ist neuer Geschäftsführer der Futterhandlung „Pansen-Express“ in Förderstedt. Das Unternehmen läuft gut, die Kunden kommen mitunter von weit her. Wie sich der Neue den Erfolg des schön älteren Geschäftes erkärt.

Neuer Chef bei „Pansen-Express“ in Förderstedt

Förderstedt. - Seit 1996 gibt es in Förderstedt und drumherum für Besitzer von Hunden und Katzen auf der Suche nach einem Fachhandel für das Tierfutter eigentlich nur eine Anlaufstelle: Der „Pansen-Express“. Die Futterhandlung wurde 1996 in Förderstedt gegründet und hat seit 2006 ihren Sitz in der Calbeschen Straße 32.