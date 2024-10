Neundorf. - „Ende dieser Woche“, sagt Heike Stops, „dann kommen die Druckexemplare.“ Was die Ladeninhaberin in der Hand hält, ist noch ein Testdruck, den sie und ihr Mann Florian Stops an Freunde und Familie verteilt haben, zum Korrekturlesen. Jetzt sollte alles stimmen, der Kalender ist bereits im Druck. Im 9Dorf-Laden in Neundorf, das unter den Salzländern auch als Krähenstedt bekannt ist, gibt es also in wenigen Tagen die zweite Ausgabe des Heimatkalenders zu kaufen.

