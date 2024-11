Neues Format für Veranstaltungen Wie die Bürger in Borne mit einem Frühstück zu Gesprächen gelockt werden

Der Förder- und Heimatverein Borne hat sich das Ziel gesetzt, die Bürger das Dorfes generationsübergreifend zusammenzubringen. Am Sonntagvormittag setzten sich 20 Frauen und Männer an einen Tisch, um sich auszutauschen. Was in Zukunft in diesen Runden besprochen werden soll.