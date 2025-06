Die über 100 Jahre alte Königin der Instrumente der St. Margareten-Kirche in Borne ist nach umfangreicher Sanierung wieder ihrer Bestimmung übergeben worden.

Neues Leben für historische Orgel: Instrument in Borne erklingt nach Sanierung wieder

Der Organist und Orgelsachverständige des Kichenkreises, Werner Jankowski , ließ die umfangreich sanierte Königin der Instrumente in der St. Margarethen-Kirche in Borne wieder erklingen.

Borne/VS - Nach 47 Jahren ist die Richard-Voigt-Orgel der St. Margarethen-Kirche in Borne in einem Gottesdienst wieder zu neuem Leben erweckt worden. Das in den Jahren 1909/1910 vom Halberstädter Orgelbauer Richard Voigt geschaffene Instrument mit zwei Manualen, Pedal und 17 Registern konnte seit 1978 nicht mehr gespielt werden. Hinzu kamen Beschädigungen durch Vandalismus.