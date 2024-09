Welche große Bedeutung der Hecklinger Trinkwasserspeicher für 13 Orte hat, zeigt der Wasser- und Abwasserzweckverband Bode-Wipper am Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 8. September.

Ochsenberg: So lässt es ein Denkmal in 13 Orten rund um Hecklingen sprudeln

Hecklingen/Groß Börnecke. - Wie wichtig das tägliche Geschäft des Wasser- und Abwasserzweckverbands (WAZV) Bode-Wipper und der Trinkwasserversorgung Magdeburg (TWM) ist, merkt man immer erst, wenn das kühle Nass mal ausnahmsweise nicht wie gewohnt aus dem Hahn läuft. Zum Beispiel, wenn neue Leitungen gebaut werden und für eine gewisse Zeit das Wasser abgedreht werden muss.

Am Sonntag wird sich einmal mehr alles um das Nass drehen – mit dem die Kunden hier rund um Staßfurt ja im Vergleich zu anderen Regionen noch recht günstig versorgt werden. Zum Tag der offenen Tür des WAZV Bode-Wipper in Groß Börnecke aber später mehr.

Der Wasserspeicher auf dem Ochsenberg Hecklingen versorgt 13 Orte mit Trinkwasser. Foto: Falk Rockmann

Eine beeindruckende Anlage der TWM, die für 13 Orte Wasser speichert, befindet sich auf dem Ochsenberg Hecklingen.

Die Speicherkapazität hier oben beträgt insgesamt immerhin 10.000 Kubikmeter. WAZV-Geschäftsführer Andreas Beyer zählt auf, welche Orte von hier aus versorgt werden: Staßfurt, Löderburg, Neustaßfurt, Lust, Athensleben, Rathmannsdorf, Neundorf, Hecklingen, Güsten, Amesdorf, Warmsdorf, Hohenerxleben und Löbnitz.

Drei bis vier Bar Druck

Die Lage des Ochsenbergs – der Hügel reicht bis in 118 Meter Höhe – reicht aus, um den Haushalten in den Orten mit einer Lage von 68 bis 80 Meter über Normal Null einen Wasserdruck von drei bis vier Bar zu gewährleisten. Der WAZV-Geschäftsführer erklärt weiter, dass in einzelnen Gebieten Druckerhöhungen notwendig seien, wie beispielsweise für die Höhenlagen in Hecklingen oder Amesdorf.

Mehr wissenswerte Informationen über die lebenswichtige Wasserversorgung erfahren alle Besucher des Tages der offenen Tür, zu dem der WAZV am Sonntag, 8. September, ab 10 Uhr an den Wasserturm Groß Börnecke einlädt. Der ist nicht nur ein Denkmal, sondern erfüllt seinen Dienst auch mit 111 Jahren noch immer zuverlässig.

Der 111 Jahre alte Wasserturm in Groß Börnecke gehört mit seinen fast 33 Metern zu den markantesten Gebäuden des Ortes. Foto: René Kiel

Turmhöhe gleich WAZV-Alter

100 Kubikmeter beträgt das Fassungsvermögen des Wasserbehälters im fast 33 Meter hohen Turm.

Diese „Bierzahl“ hebt der Verband in seiner Einladung übrigens auch hervor – 33 Jahre firmiert er unter dem heutigen Namen.

Die einheimische Kindertagesstätte Sonnenschein begleitet den Tag der offenen Tür mit einem Programm ab 10.30 Uhr. Der WAZV revanchiert sich unterdessen mit einer Spendenaktion, die er initiiert und die zu einem Trinkbrunnen für die Kinder führen soll.

Von 10 bis 15.30 Uhr gibt es neben Führungen auf den Wasserturm auch eine Technikpräsentation.

Die Kinder- und Jugendfeuerwehr Groß Börnecke sorgt gegen 13 Uhr mit ihren Vorführungen noch für Abwechslung. Ein Eiswagen hat sich für 14 Uhr angekündigt. Und die Küche zu Hause kann am Sonntag auch kalt bleiben.