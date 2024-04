Schneidlingen - Auch in diesem Jahr hielt der Verein „Hecklingen – gemeinsam Zukunft gestalten“ wieder Osterüberraschungen für die Kleinsten im Park in Schneidlingen parat.

„Wie auch in den letzten Jahren hatten sich die Familien Arendt und Nesemann dazu bereit erklärt, die Ostertütchen zu bestücken und zu verstecken“, sagte der stellvertretende Vereinsvorsitzende Martin Zimmermann, der auch Ortsbürgermeister in Schneidlingen ist, der Volksstimme.

„Weil die Osteraktion immer wieder so gut ankommt, hatten wir uns in diesem Jahr entschlossen, sie auch auf die anderen Ortsteile auszudehnen. Für Groß Börnecke hatte sich Diana Werner um die Tütchen gekümmert und sie dort im Park platziert. In Cochstedt haben Franziska Zimmermann und Rebecca Ebeling die Ostergeschenke für die Mädchen und Jungen verpackt und am Spielplatz sowie im Berggarten versteckt“, fügte Martin Zimmermann hinzu.

Park lädt zum Spazieren ein

Seinen Worten zufolge hatte der Osterhase in diesem Jahr insgesamt 160 Tütchen in seinem Gepäck, die am Ostersonntag und Ostermontag von den Kleinen gesucht werden konnten. „Wir freuen uns jedes Mal über strahlende Kinderaugen und glückliche Eltern“, sagte Martin Zimmermann.

Für das nächste Jahr versucht der Verein darüber hinaus auch den Ortsteil Hecklingen einzubeziehen. „Dafür suchen wir Freiwillige, die sich in Hecklingen auskennen und uns beim Bestücken und Verpacken der Tütchen unterstützen können. Wer Interesse hat, kann sich gerne bei uns melden“, so der stellvertretende Vereinschef.

Der Schneidlinger Park ist zu jeder Jahreszeit einen Besuch wert. Derzeit präsentieren sich die Frühlingsblüher, wie zum Beispiel die Narzissen, im schönsten Glanz. Im Herbst des vergangenen Jahres waren dort im Rahmen eines Arbeitseinsatzes 500 Narzissenzwiebeln, die Doreen Albrecht gespendet hatte, in die Erde gekommen. Bereits Anfang 2020 waren im Park hunderte Tulpenzwiebeln gepflanzt worden, an deren Farbenpracht sich die Spaziergänger seitdem in jedem Frühjahr erfreuen können.