Polizei: 17-Jähriger in Aschersleben mit Drogen und Schreckschusspistole unterwegs

Aschersleben (vs) - Die Bundespolizei hat am Freitag am Bahnhof in Aschersleben um 18.20 Uhr bei einem 17-jährigen Deutschen Drogen und eine Schreckschusspistole gefunden.

Wie die Bundespolizei mitteilt, war der junge Mann bei einer Streife am Bahnhof aufgefallen. Auf Nachfrage verneinte er, dass er gefährliche oder verbotene Gegenstände bei sich führen würde. Er wurde kontrolliert. Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten in seiner Jackentasche eine Kräutermühle mit Anhaftungen von vermutlich Marihuana sowie eine Ecstasy-Tablette.

In seinem Hosenbund steckte zudem eine geladene Schreckschusswaffe, auf die der 17-Jährige sofort Zugriff hatte. Die Gegenstände wurden laut Polizei sichergestellt. Der junge Mann wurde für alle weiteren polizeilichen Maßnahmen mit zum Polizeirevier genommen. Seine Erziehungsberechtigten wurden darüber in Kenntnis gesetzt und holten ihren Sohn ab. Der 17-Jährige wird sich wegen Verstößen gegen das Waffen- sowie Betäubungsmittelgesetz verantworten müssen.