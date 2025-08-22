„Versuchte Tötung“: Polizei sucht Ehemann nach Angriff auf Frau in Löderburg

Die Polizei fahndet auch mit einem Hubschrauber nach einem Staßfurter, der am Donnerstagabend versucht haben soll, seine Frau zu erwürgen. Der 59-Jährige soll mit einem Hyundai auf der Flucht sein. Die Ermittler bitten um Hilfe aus der Bevölkerung.

Von einem versuchten Tötungsdelikt spricht die Polizei nach dem Angriff eines Staßfurters auf seine Ehefrau am Donnerstagabend. Nach dem Mann wird gefahndet.

Staßfurt. - Nach einem versuchten Tötungsdelikt fahndet die Polizeiinspektion Magdeburg nach einem Mann aus dem Salzlandkreis. Im Staßfurter Ortsteil Löderburg sei es am Donnerstag gegen 21.30 Uhr zu einem Angriff auf eine 49-jährigen Frau, bei dem sie verletzt wurde, teilt die Polizeiinspektion mit.

Die Ehefrau gewürgt, aber die wehrt sich

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei soll ein 59-jähriger Mann seine 49-jährige Ehefrau angegriffen und gewürgt haben. Aufgrund massiver Gegenwehr ließ der Mann schließlich von der Frau ab.

Der 59-Jährige verließ nach der Tat die Wohnung und flüchtete mit einem Auto mit Staßfurter Kennzeichen (SFT) in unbekannte Richtung.

Polizei sucht nach einem Hyundai i30, Baujahr 2015

Die Polizei sucht nun mit Polizeibeamten vom Polizeirevier Salzlandkreis und vom Zentralen Kriminaldienst, aber auch mit Beamten der Landesbereitschaftspolizei sowie einem Polizeihubschrauber nach dem Mann.

Die Polizei vermutet, dass der Mann weiterhin mit dem orangen Hyundai i30, Baujahr 2015, unterwegs ist. Wer ein solches Fahrzeug mit einem Kennzeichen aus Staßfurt sieht, informiert bitte die Polizei im Salzlandkreis unter 03471 / 37 92 93.