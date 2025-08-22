Fahndung mit Hubschrauber „Versuchte Tötung“: Polizei sucht Ehemann nach Angriff auf Frau in Löderburg
Die Polizei fahndet auch mit einem Hubschrauber nach einem Staßfurter, der am Donnerstagabend versucht haben soll, seine Frau zu erwürgen. Der 59-Jährige soll mit einem Hyundai auf der Flucht sein. Warum die Polizei von einer versuchten Tötung spricht und was mit der Familie passiert.
Aktualisiert: 22.08.2025, 15:31
Staßfurt. - Nach einem versuchten Tötungsdelikt fahndet die Polizeiinspektion Magdeburg nach einem Mann aus dem Salzlandkreis. Im Staßfurter Ortsteil Löderburg sei es am Donnerstag gegen 21.30 Uhr zu einem Angriff auf eine 49-jährige Frau gekommen, bei dem sie verletzt wurde, teilt die Polizeiinspektion mit.