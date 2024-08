Zum Schuljahresbeginn am 5. August zeigt die Polizei wieder Präsenz vor Bildungseinrichtungen - auch im Salzlandkreis. Wie den Kindern der sichere Start in den neuen Lebensabschnitt erleichtert werden soll.

Staßfurt/VS - Mit dem Schulstart am Montag, 5. August, hat die Polizei Verkehrskontrollen angekündigt, auch im Salzlandkreis. „Es ist der erste Schultag nach den langen Sommerferien und die Abc-Schützen werden erstmalig den Weg zur Schule bestreiten. Um in dieser aufregenden Zeit auch die kleinsten Verkehrsteilnehmer bestmöglich zu unterstützen, wird die Polizei vor Schulen präsent sein“, kündigte die auch für den Salzlandkreis zuständige Polizeiinspektion in Magdeburg an. Hierbei werden die dortigen Schulwege abgesichert und Verkehrskontrollen durchgeführt.

Gespräche mit Kindern und Eltern

„Neben geplanten Geschwindigkeitskontrollen werden die Beamten für verkehrspräventive Gespräche zur Verfügung stehen, um sowohl Kinder als auch Eltern über die vielfältigen Möglichkeiten eines sicheren Schulweges informieren“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Im Vorfeld seien bereits von Regionalbereichsbeamten im Bereich der Polizeiinspektion Magdeburg Vorkehrungen getroffen worden, um den Schulweg sicherer zu gestalten.

Gelbe Füße zeigen sichere Stellen an

So wurden unter anderem die sogenannten gelben Füße auf Schulwege gesprüht und Plakate aufgehängt, die an den Schulbeginn erinnern sollen. Die gelben Füße sollen Kindern zum Beispiel gefahrenreduzierte Überquerungsstellen anzeigen, um sicher auf die andere Straßenseite zu gelangen.

Jedoch weist die Polizei in dem Zusammenhang darauf hin, dass es sich dabei nicht um Fußgängerüberwege handelt.