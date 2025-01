Egeln/Schneidlingen. - Am Donnerstagvormittag ist ein 27-jähriger Mann bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 180 zwischen Schneidlingen und Egeln im Salzlandkreis verletzt worden, teilte die Polizei mit.

Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen habe sich der Unfall am 16. Januar in einer Linkskurve kurz hinter dem Abzweig Cochstedt ereignet, so die Polizei. Dabei sei es beim Überholen zu einem Zusammenstoß mit dem vorausfahrenden Fahrzeug eines 64-Jährigen gekommen.

Mann nach Unfall bei Egeln im Klinikum zur Behandlung

In der weiteren Folge sei der Pkw des 27-Jährigen von der Fahrbahn abgekommen, gegen einen Baum geprallt und habe sich anschließend auf einem angrenzenden Acker überschlagen. Der Mann sei verletzt in ein Klinikum gebracht und dort behandelt worden, berichtete die Polizei.

Die genaue Unfallursache werde derzeit ermittelt. Nach Angaben der Polizei werde dabei auch geprüft, ob der vorausfahrende Transporter während des Überholvorgangs die rechte Fahrspur verlassen habe.