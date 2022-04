Pömmelte: Ringheiligtum gibt Saisonauftakt

Pömmelte - An diesen beiden Augenpaaren konnte man einfach nicht vorbei: Vivian Pilch und ihr Uhu-Männchen Tetzel waren Bestandteil der Beizjagd–Vorführung im Ringheiligtum. Derweil Vivian mit blauen Augen und professioneller Freundlichkeit in die Kamera blickte, schien Uhu Tetzel (gelbe Augen wie eine leibhaftige Walpurgishexe) der Mensch mit dem Fotoapparat zu irritieren. Er fauchte und klapperte mit dem Schnabel. Eine Drohgeste, die, bei der besonderen Augenstellung, auch wirklich furchterregend aussah. Vivian Pilch demonstrierte im Rahmen der Wald-Jagd-Falknerei aus Satuelle und „Tex Falconrider“ aus Gommern die Beizjagd mit Greifvögeln. Die hatten so ihre Probleme, weil das Wetter alles andere als „vogelfreundlich“ war. Über den Acker trieb der stürmische Wind eine imposante Erosionswolke vor sich her, bis ein April-Guss die Trockenheit zähmte. Dennoch hatten sich etwa 150 Besucher zur Saisoneröffnung eingefunden, die im Innenkreis des Ringheiligtums das Treiben verfolgten.