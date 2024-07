Schüler, die in ihren Ferien mindestens eine Woche lang praktisch in einem Handwerksbetrieb arbeiten, können dafür 120 Euro einstreichen. Und Erfahrung sammeln.

Staßfurt - Die Ferien gehen langsam ihrem Ende entgegen. Und manch einer hat die freie Zeit nicht ausschließlich zum Ausruhen genutzt. So wie der Zehntklässler Anton Schließer. Für ihn steht bald die Berufswahl an. Und weil er noch unschlüssig ist, was er nach der Schule machen möchte, „opferte“ er eine Woche seiner freien Zeit für ein Praktikum im Steinmetzbetrieb von Christian Elstner in Staßfurt.