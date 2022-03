Fremdenfeindliches Motiv? Praxis von ukrainischer Ärztin in Aschersleben angegriffen

In der Nacht zum Montag wurde die Praxis der ukrainischen Ärztin Swetlana Holodniak in Aschersleben mit roter Farbe beschmiert. Das Praxisteam ist erschüttert. Was steckt hinter dem Angriff?