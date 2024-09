Brutaler Überfall Warum der Stiefvater in Güsten mit dem Baseballschläger bearbeitet wurde

Zwei Pärchen und zwei weitere Männer dringen in eine Wohnung ein. Der Freund der Stieftochter schlägt deren Vater unter anderem mit einem Baseballschläger. Was steckt dahinter? Erst schweigen alle vor dem Amtsgericht Bernburg, dann redet einer nach dem anderen. So fiel das Urteil aus.