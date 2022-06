Raser vor der Kita in Förderstedt

Förderstedt - Nach langer Bauzeit wurde im Mai die neu gebaute Kita in Förderstedt eröffnet. Nachdem es davor aber zwei Jahre lang in der kleinen Anliegerstraße „Hinter der Achte“ eher ruhig zuging, ist jetzt vor allem am frühen Morgen und am Nachmittag viel Betrieb. Wenn Eltern ihre Kinder in der Einrichtung abgeben oder abholen.