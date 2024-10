Nach dem schweren Verkehrsunfall am Sonnabendabend auf der L 72 bei Warmsdorf steht einer der Pkw senkrecht, so dass die Insassen unter anderem mit Hilfe einer Drehleiter befreit werden mussten.

Warmsdorf. - Ein schwerer Verkehrsunfall machte den Einsatz außergewöhnlicher Rettungstechnik notwendig. Zwei Menschen wurden im Salzlandkreis bei einem Zusammenstoß zweier Pkw so eingeklemmt, dass sie unter anderem mit Hilfe der Drehleiter der FFW Güsten befreit werden mussten. Zur Kreuzung L 72/Warmsdorf/Giersleben wurde am Sonnabendabend auch ein Rettungshubschrauber gerufen, der einen der schwerverletzten Personen ins Uniklinikum Halle flog. Insgesamt wurden zwei Menschen bei dem Unfall schwer-, einer leichtverletzt. Zwei von ihnen wurden laut Polizei in umliegende Krankenhäuser gebracht. Einer der Pkw stand nach dem Crash senkrecht, so dass besagte Drehleiter zu Hilfe genommen werden musste. Die Polizei des Reviers Salzland konnte zum Alter der Unfallbeteiligten und zum Hergang nur so viel mitteilen, dass es sich wohl um einen Vorfahrtsfehler gehandelt habe.