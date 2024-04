Kommunalwahl am 9. Juni: Die Einreichungsfrist für weitere Bewerber, Änderung der Reihenfolge oder Streichung von Kandidaten endet am Dienstag um 18 Uhr.

Rund 180 Helfer werden am 9. Juni in Staßfurt im Einsatz sein

Staßfurt - Nicht nur die Einwohner der Salzstadt Staßfurt sind am Sonntag, 9. Juni, aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Denn in Sachsen-Anhalt stehen die Kommunal- und Europawahlen an, in deren Zuge auch die Mitglieder des Kreistages und der Ortschaftsräte gewählt werden. Bis heute Abend, 2. April, 18 Uhr, müssen Parteien oder Gruppierungen, die sich um kommunale Mandate bewerben wollen, ihre Vorschläge bei Wahlleiterin Antje Herwig (Stellvertreter Riccardo Achilles) bei der Stadt Staßfurt einreichen.