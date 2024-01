Wie Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) die Entwicklung in Sachsen-Anhalt und in der Region sieht. Vom Neujahrsempfang 2024 von Salzlandkreis und Sparkasse berichtet.

Staßfurt. - Kein weit gereister Promi – die Bühne zum Neujahrsempfang von Salzlandkreis und -sparkasse gehört Sven Schulze. Der Wirtschaftsminister stellt den Fortschritt in Sachsen-Anhalt und im Salzlandkreis dar, erwähnt Niederlassungen neuer Unternehmen wie Avnet in Bernburg oder LMG in Hoym. „Junge Leute bekommen heute nicht mehr zu hören, dass sie Staßfurt oder Aschersleben verlassen müssen, um etwas zu werden“, so der CDU-Politiker mit Blick auf Schüler und deren Entwicklungschancen hier, „die ihre Eltern noch nicht hatten“.