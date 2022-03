Salzländer Kulturstempel: Hinter Schlossmauern in Hohenerxleben

Hohenerxleben - Weinreben winden sich um einen hölzernen Laubengang. Die Trauben, von der Mittagssonne in Szene gesetzt, dürften bald reif sein. Fast mannshohe Rosen mit großen Blüten in Weiß und Rot ranken um ein Rondell. Es hat ein bisschen was vom Grimmschen Märchen Dornröschen. Zwar wachsen die Blumen nicht rings um das Schloss. Wachgeküsst wurde das altehrwürdige Gemäuer allerdings schon. Vor gut 24 Jahren nahmen sich mehrere Künstler aus Berlin dem Schloss Hohenerxleben an, das nach jahrelangem Leerstand zu verfallen drohte. Darunter auch Ingrid von Krosigk, die einst mit einem Nachfahren der ehemaligen Besitzer verheiratet war.