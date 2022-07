Salzländer radeln aus allen Richtungen

Staßfurt/Schönebeck - „Dieses Jahr ist alles etwas anders“, sagt Kurt Kuchinke und schaut auf die Uhr. Sportlich angezogen und den Sonder-Kulturstempel in der Tasche wartet der Radsportverrückte am Sonntagmorgen auf dem Ilberstedter Sportplatz auf die ersten Radfahrer. Eigentlich wurden die ersten Gruppen der Sternfahrten, die zum Teil um 9 Uhr starten wollten, schon ab 10 Uhr erwartet. Auf sie freuten sich auch schon Ilberstedts Bürgermeister Lothar Jänsch und der ganze Ort, der mit von der Partie war. Von den Karnevalisten über Heimatverein, Feuerwehr und Geflügelverein standen alle in den Startlöchern und warteten darauf, 400 Radfahrer an ihren Ständen beköstigen und unterhalten zu können.