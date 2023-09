Beim Vorlesewettbewerb für Grundschüler sind in dieser Woche acht Kinder aus dem gesamten Salzlandkreis an den Start gegangen, darunter auch eine Teilnehmerin aus Staßfurt. Wer am Ende das Rennen gemacht hat.

Schönebeck/Aschersleben - Im Lesesaal der Kreisbibliothek in Aschersleben ist es am Mittwochnachmittag für ein paar Minuten ganz still. Deutlich kann man das Ticken der Uhr am hinteren Ende des Raumes hören. Und das, obwohl etliche Kinder mit ihren Familien auf den Stühlen Platz genommen haben. Schließlich unterbricht Andrea Schwigon von der Kinderbibliothek die angespannte Ruhe: „Ich glaube, ich bin genauso aufgeregt wie ihr“, sagt sie zu den Grundschülern. Denn sie treten an diesem Nachmittag in den Wettstreit um den Titel des Lesekönigs oder der Lesekönigin des Salzlandkreises – ein Wettbewerb, der vom Friedrich-Bödecker-Kreis in Sachsen-Anhalt unterstützt wird.