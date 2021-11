Salzlandkreis: Verwaltung bleibt erreichbar - mit Einschränkungen

Die Corona-Infektionsahlen sind so hoch wie nie zuvor. Die Verwaltung im Salzlandkreis will dennoch weitestgehend für ihre Bürger da sein. Anliegen sollten aber möglichst telefonisch oder digital geklärt werden.

Staßfurt/Schönebeck (sl) - Die Kreisverwaltung bleibt auch in Zeiten hoher Corona-Infektionszahlen weiterhin erreichbar. Das teilt Pressesprecher Marko Jeschor mit. Gestern war die 7-Tage-Inzidenz auf den neuen Höchstwert von 284,33 angestiegen.

Durch Kontaktminimierung, Zugangskontrollen und eine strenge Maskenpflicht für die Mitarbeiter reagiert der Salzlandkreis bereits wie schon im Vorjahr auf das sehr hohe Infektionsgeschehen. Sowohl für die Kernverwaltung als auch für das Jobcenter und den Kreiswirtschaftsbetrieb hat Landrat Markus Bauer (SPD) Festlegungen getroffen, um die Risiken einer Ansteckung zu minimieren. „Eine funktionsfähige Verwaltung ist Basis, um die anstehenden Aufgaben in den nächsten Monaten bestmöglich bewältigen zu können. Darauf sollen sich die Bürger verlassen“, so der Landrat.

Damit dies funktioniert, sollten Anliegen möglichst telefonisch oder per E-Mail geklärt werden. Termine in der Kreisverwaltung sind ab kommendem Montag, 15. November, nur noch nach vorheriger Anmeldung möglich. Ausgenommen seien laut Pressemitteilung Angelegenheiten, die keinen Aufschub dulden. Der Zugang zu den Kreishäusern werde kontrolliert und nur jenen ermöglicht, die die Masken-, Abstands- und Hygieneregeln strikt befolgen. Der Landrat betont, die Kreisverwaltung sei wie in der Vergangenheit auch zu den üblichen Öffnungszeiten erreichbar. „Das vergangene Jahr hat gezeigt, dass die Bürger die bestehenden Möglichkeiten nutzen“, so Bauer.

Unterdessen wird das Gesundheitsamt personell wieder aufgestockt, um die Kontaktnachverfolgung zu bewältigen und Quarantäne-Bescheide zu erstellen. Durch die Umsetzungen könne es laut Bauer in anderen Fachdiensten dazu kommen, dass Anliegen nicht sofort bearbeitet werden können, er bittet um Verständnis.