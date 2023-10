Das Salzlandtheater in Staßfurt droht in den nächsten Jahren rote Zahlen zu schreiben. Der Salzlandkreis greift der Kulturstätte finanziell stärker unter die Arme. Das hat der Kreistag beschlossen.

Salzlandtheater in Staßfurt bekommt mehr Geld vom Salzlandkreis

Der Eingang des Salzlandtheaters in Staßfurt befindet sich im Tränental. Der Tillysaal über dem Theatercafé reicht aber bis zur Steinstraße.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Staßfurt - Das Salzlandtheater ist ein offenes Buch. Nichts ist geheim. Die transparente Finanz- und Liquiditätsplanung bis 2027, die die Kulturstätte dem Salzlandkreis vorgelegt hat, zeigt, dass das Theater in den nächsten Jahren finanzielle Probleme bekommen könnte. Fast 10.000 Euro könnte das Minus in diesem Jahr betragen, 2024 fast 90.000, ab 2025 dann etwas über 100.000 Euro. Verteuerungen in vielen Bereichen wie Personalkosten oder Betriebskosten machen es schwer, das Vabanquespiel zu gewinnen.