Schlaglöchern geht’s in Güsten an den Kragen

Erste Maßnahmen auf der Prioritätenliste gegen Schlaglöcher konnte der Bauausschuss Güsten jetzt abhaken. Der designierte neue Bürgermeister Michael Kruse (CDU) will am Thema dran bleiben.

Dieser zur Auguststraße gehörende Abschnitt steht mit oben auf der Liste der noch auszubessernden Fahrbahnen in Güsten.

Güsten/Amesdorf - Zur Schlaglochproblematik in der Stadt Güsten hat der Bauausschuss erste Sorgenkinder auf einen besseren Weg gebracht. Wie der designierte Bürgermeister Michael Kruse (CDU) auf Anfrage der Volksstimme nach der Sitzung berichtet, seien beispielsweise die desaströsen Zustände auf dem Platz zwischen Thomas-Müntzer-Hof und Freiheitsdamm beseitigt. Auch in der Wiesenstraße und in der Wilhelmstraße sowie im Amesdorfer Grubenweg habe man die Fahrbahnen bereits ausbessern lassen.