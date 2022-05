Fehldiagnose: Schlüsselbeinbruch statt Prellung - Mutter aus Aschersleben berichtet über Erfahrung in Notaufnahme

Die Mutter ärgert sich über Fehldiagnose eines Arztes in der Notaufnahme des Klinikums.

Schild an der Notaufnahme

Aschersleben/MZ - Man durfte ihn nicht anfassen und er wollte den Arm nicht heben. Alexandra Ritter, eine Mutter aus Aschersleben, erzählt frustriert über eine Fehldiagnose, die ein Arzt in der Notaufnahme des Klinikums gestellt hatte.

Als ihr Sohn am 9. Oktober beim Spielen 1,5 Meter tief fiel und seitlich landete, habe er über Schmerzen geklagt und geweint, sagt sie. Die Mutter fuhr in die Notaufnahme. Nach zweieinhalb Stunden sei er drangekommen. Der Arzt habe ihren Sohn nur abgetastet und sofort gemeint, er könnte wieder nach Hause, man solle es beobachten, so Alexandra Ritter weiter. Auf dem Entlassungsschein habe Prellung auf der linken Rückenseite gestanden. Die Mutter war auch zufrieden, doch der Junge hatte weiterhin Schmerzen.

Chirurg stellt einen Bruch fest

Er ging nach drei Tagen wieder in die Kita. Es wäre ja nur eine Prellung, hatte der Arzt gesagt. Doch als die Schmerzen nicht nachließen, ging Alexandra Ritter mit dem Jungen neun Tage nach dem Sturz zum Chirurgen. Und sie erschrak über die Diagnose: Es war keine Prellung sondern ein Schlüsselbeinbruch.

„Ich bin sehr enttäuscht, dass das nicht gleich im Krankenhaus festgestellt wurde und frage mich, warum man im Krankenhaus nicht mal eine Röntgenaufnahme erstellte und zu solch einer Fehldiagnose kamen.“ Zumal sie den Jungen ja nach drei Tagen wieder in den Kindergarten geschickt hatte. „Die Vorstellung, dass er mit gebrochenem Schlüsselbein in der Kita war, tut einem als Mutter sehr leid. Aber woher sollte man das wissen“, schildert sie.

Keinerlei Information an Dritte - Schutz des Patientengeheimnisses

Familie, Bekannte und die Einrichtung seien sehr geschockt darüber gewesen. Sie rieten ihr, das nicht einfach unter den Tisch fallen zu lassen. Deshalb wandte sich Alexandra Ritter an die MZ. Aus der Pressestelle des Ameos-Klinikums kam auf die MZ-Anfrage, warum nicht gleich im Klinikum eine Röntgenaufnahme angefertigt wurde und ob man einen Schlüsselbeinbruch ertasten könnte, eine kurze Antwort: „Aus datenschutzrechtlichen Gründen, hier mit Bezug auf den Schutz des Patientengeheimnisses, dürfen wir zu Untersuchungen und Behandlungen keinerlei Informationen unserer Patienten an Dritte weitergeben“, so Ameos-Sprecher Axel Hengehold.

Doch die Klinik lädt Eltern und Kind zu einem gemeinsamen Gespräch ein. Die medizinische Versorgung des Kindes im Klinikum könnte dabei ausführlich besprochen und geklärt werden, teilt Hengehold weiter mit.

Der Bruch war nach neun Tagen bereits am Zuwachsen. Doch ihr Sohn habe noch einen Rucksackverband verschrieben bekommen, der die Bruchstelle schonen soll, berichtet die Mutter. Sie weiß, dass der Bruch abheilt, aber das „Abfertigen“ sei schlimm gewesen.