Heike Härtge hat die Goethe-Grundschule in Staßfurt 20 Jahre lang geleitet. Nun geht sie in den Ruhestand.

Schulleiterin der Goethe-Schule in Staßfurt wird in den Ruhestand verabschiedet

Heike Härtge von der Goethe-Schule in Staßfurt wurde in den Ruhestand verabschiedet.

Staßfurt - 20 Jahre lang war Heike Härtge Schulleiterin der Goethe-Grundschule. Gestern war ihr letzter Arbeitstag. Härtge geht in den Ruhestand. Zum Abschied der 65-Jährigen hatte sich schon am Dienstag die ganze Schule in der Sporthalle versammelt. Luftballons und Girlanden hingen, es gab Blumen, Gedichte und Lieder. Die Beschenkte nahm es mit Fassung, hatte aber weiche Knie. „Ich konnte zwei Tage nicht schlafen, jetzt träume ich in den nächsten Tagen von euch“, sagte sie.

Härtge hatte ihr Studium seit 1975 in Staßfurt absolviert. 1979 wurde sie Lehrerin in Egeln, ab 1982 an der Schule der Freundschaft. Nach der Wende war sie zunächst Schulleiterin der Grundschule Tierpark, 2003 übernahm sie die Goethe-Grundschule. Garten, Sport und Sauna werden mehr Zeit einnehmen, zudem die drei Enkelkinder in der Schweiz.