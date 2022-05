Seegeflüster: Neue Ideen für Musikfestival in Staßfurt

Nach vier Veranstaltungen am Löderburger See ist das „Seegeflüster“ umgezogen. Am Strandsolbad ist das Gesamtpaket besser, hier denkt Veranstalter Chris Peterka in neuen Sphären.

„Gestört aber geil“ war der Headliner im vergangenen Jahr. Knapp 900 Musikfans kamen allein zu diesem Auftritt beim „Seegeflüster“. Diesmal werden am neuen Standort am Strandsolbad in Staßfurt über 1000 Zuschauer erwartet.

Staßfurt - Direkt am Ballermann auf Mallorca stand Peter Wackel in der Frühlingssonne und grüßte in die Kamera. „Hallo“, rief der bekannte Party-Sänger. „Wir sehen uns am 6. August in Staßfurt.“ Kein Zweifel: Vom 5. bis zum 7. August steigt in Staßfurt die fünfte Auflage des Musik-Festivals „Seegeflüster“ am Strandsolbad. Hauptact: Peter Wackel. „Joana (du...)“ oder „Scheiß drauf! Mallorca ist nur einmal im Jahr“ sind seine bekanntesten Hits.