Die Bode in Staßfurt führt seit Wochen das Doppelte an Wassermengen als im Durchschnitt.

Seit Wochen doppelte Bode-Durchflussmengen in Staßfurt

Staßfurt. - Etwa 22 Kubikmeter Wasser fließen an der Messpegelstation für die Bode in Staßfurt zurzeit pro Sekunde vorbei. Das ist etwa das Doppelte an Wassermenge als der mittlere Durchfluss. Es wird sicher auch schon vielen Bodestädtern aufgefallen sein, dass ihr Fluss seit Wochen einen hohen Wasserpegel aufweist.