Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Donnerstag, 25. Juli 2024.

Das ist neu am Donnerstag:

8.03 Uhr: Neu beklebt worden ist vor wenigen Tagen die Rückseite der Tafel vor der Stadtinformation Bernburg am Lindenplatz.

Eine neue Informationstafel steht vor der Stadtinformation in Bernburg. (Foto: Susanne Schlaikier)

Sie soll vor allem den Besuchern der Stadt eine Orientierung geben und auf die zahlreichen Einrichtungen der Bernburger Freizeit GmbH aufmerksam machen, sagt BFG-Geschäftsführer Thomas Gruschka.

Vorlesen in Aschersleben

7.16 Uhr: In der Kreisbibliothek in Aschersleben wird auch regelmäßig für Kinder gelesen. Dieses Jahr stehen noch drei Termine an.

An den Donnerstagen, 5. September, 7. November und 5. Dezember, kann man es sich jeweils ab 16 Uhr in der Kuschelecke bequem machen. Die gelesenen Titel sind „Cowboy Claus und das pupsende Pony“, „Juche, der erste Schnee (Kamishibai)“ und „Bald kommt der Weihnachtsmann“ – in dieser Reihenfolge.

LKA berät in Aschersleben

6.46 Uhr: Heute kommt das Präventionsmobil des Landeskriminalamtes zwischen 8 und 14 Uhr auf den Markt nach Aschersleben. Interessierte können sich dort in Sachen Sicherheit und Einbruchsschutz beraten lassen.

Tipps und Hinweise zum Thema Einbruchschutz gibt es am Präventionamobil heute in Aschersleben. (Archivfoto: Ute Nicklisch)

Die Kriminalisten geben auch Auskünfte zu Betrugsthemen wie Enkeltrick oder Gewinnversprechen am Telefon, was besonders für die Generation 60+ von Interesse sein dürfte.

Eggersdorf muss noch mal den Bürgermeister wählen

6.24 Uhr: Anderswo ist es nicht so einfach: Die Wahl des neuen Bürgermeisters war in Eggersdorf war ungültig. Der Grund: Der potenzielle Ortsbürgermeister von Eggersdorf benötigt eine eindeutige Mehrheit, das heißt mindestens vier Stimmen bei den insgesamt sieben Ortschaftsratsmitgliedern beziehungsweise bei den sechs Anwesenden, die bei der Wahl dabei waren.

Tatsächlich stimmten drei der Anwesenden bei der konstituierenden Sitzung für Stefan Jacobs. Zwei weitere machten ihr Kreuz an einem leeren Feld und einer strich ganz einfach den Zettel durch.

Das ist neu im Könneraner Rat

6.13 Uhr: Nachdem das ehemalige CDU-Mitglied Michael Claes sein Amt als Könnerns Stadtratsvorsitzender niedergelegt hat, tritt Sabine Fischer in seine Fußstapfen.

Bürgermeister Martin Zbyszewski gratuliert der neuen Stadtratsvorsitzenden Sabine Fischer zur Wahl. (Foto: Carsten Roloff)

Auch die Ausschüsse sind neu besetzt worden. Wer die Neue an der Spitze des Stadtrates ist und alles, was es dazu noch zu wissen gibt, lesen Sie hier.

Der Nachwuchs ist zurück auf dem Schornstein

5.46 Uhr: Eilmeldung aus Frose: Der Jungstorch, der offenbar aus seinem Horst gefallen und in den vergangenen Tagen durch den halben Ort spaziert war, ist zurück auf seinem Schornstein.

Die Familienzusammenführung ist geglückt, von Stubenarrest für den Jungstorch ist bisher nichts bekannt. (Foto: Frank Gehrmann)

Er hat sich, wie es Ornithologe Uwe Nielitz gehofft hatte, von ganz allein Etage um Etage zurück nach oben gekämpft, wo er nun wieder mit seinen drei Geschwistern vereint ist. Auch wenn manch anderer vielleicht schmunzelt: Die Froser freuen sich einfach nur über die gute Nachricht.