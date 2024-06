Junge Über-Flieger aus Bernburg beenden ihr vielbeachtetes Projekt, ein Wiener will in Schönebeck im Operettensommer einfach nur Spaß haben, Staßfurt freut sich auf das Salzlandfest, das heute beginnt: Im Ticker von Freitag, 14. Juni 2024, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

„SLK live“ heißt der Newsblog: Ein Nachrichtenticker, der alle Neuigkeiten aus dem ganzen Salzlandkreis zusammenführt. Egal, ob in Aschersleben, Bernburg, Staßfurt und Schönebeck: Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es sofort auf dieser Seite.

Was war eigentlich gestern? Hier finden Sie den Newsblog von Donnerstag, 13. Juni 2024.

Das ganze Salzland auf einen Wisch

Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet aufruft und geöffnet lässt, hat mit einer Aktualisierung der Seite immer die frischesten Nachrichten aus dem ganzen Salzlandkreis auf dem Bildschirm. Was genau sich hinter dem Blog verbirgt, erfahren Sie hier.

Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Freitag, 14. Juni 2024.

Das ist neu am Freitag:

7.47 Uhr: Die Bernburger Rheumaliga veranstaltet am Montag, 24. Juni, ihre nächste Beratungsveranstaltung. In der Zeit von 14 bis 15 Uhr sind Rheumaliga-Mitglieder und Interessierte in das Nachbarschaftszentrum an der Krumbholzstraße 13 eingeladen. Auch ein Vorstandsmitglied der Liga soll anwesend sein, heißt es in einer Ankündigung.

Die Teilnehmer können Fragen zur Mitgliedschaft stellen, sich aber auch schon für die Fahrt nach Biendorf am 21. August und für das Sommerfest am 2. September anmelden.

Kennen Sie schon unseren täglichen Newsletter? Hier können Sie sich anmelden.

Kita-Sportfest in Bernburg

7.09 Uhr: Sport frei! hieß es jetzt wieder zum Kita-Sportfest in der Sparkassenarena. 14 Kitas aus Bernburg und dem Umland hatten sich mit 251 Kindern angemeldet. An den zahlreichen Stationen konnten die kleinen Sportler ihre Schnelligkeit, Geschicklichkeit und Ausdauer unter Beweis stellen. An den Stationen Sprint, Weitsprung und Ballwurf wurden die jeweils Besten ermittelt. Jede Kita stellte ihre 10 besten Sportler für den Hindernisparcours auf.

Sport frei!, hieß es am Mittwoch zum Kita-Sportfest in der Sparkassenarena. 14 Kitas aus Bernburg und dem Umland hatten sich mit 251 Kindern angemeldet. An den zahlreichen Stationen konnten die kleinen Sportler ihre Schnelligkeit, Geschicklichkeit und Ausdauer unter Beweis stellen. An den Stationen Sprint, Weitsprung und Ballwurf wurden die jeweils Besten ermittelt.

Beim Kita-Sportfest in Bernburg ging es auch über einen Hindernisparcours. (Foto: Engelbert Pülicher)

Jede Kita stellte ihre 10 besten Sportler für den Hindernisparcours auf. Durch den Kriechtunnel und die Slalomstrecke musste dieser so schnell wie möglich absolviert werden. Die Kita „Benjamin Blümchen“ darf sich nun „schnellste Kita 2024“ nennen. Zwischendurch konnten sich die Kinder an der Vitaminbar mit Obst und Gemüse und zum Mittag mit Nudeln und Tomatensoße stärken. Für alle Teilnehmer gab es von den Stadtwerken Medaillen zur Erinnerung.

Das Kita-Sportfest richten die Stadtwerke Bernburg bereits seit 2007 gemeinsam mit dem Kreissportbund Salzland aus.

Sommersonnenwede in Pömmelte

6.48 Uhr: Bald ist Sommersonnenwende: Die Erde erreicht am 20. Juni auf ihrer Runde um die Sonne den Punkt, an dem sich die Nordhalbkugel durch die schrägstehende Erdachse maximal zur Sonne neigt. Es ist der astronomische Sommeranfang und der längste Tag des Jahres.

Wie die Kreisverwaltung ankündigt, werden an diesem Tag ab 20 Uhr im Ringheiligtum Pömmelte deshalb drei Sonderführungen im Abstand von je einer Viertelstunde angeboten. Wenn dann gegen 21.37 Uhr die Sonne am Horizont untertaucht, könne jeder das malerisch-romantische Schauspiel an der Anlage ganz individuell verfolgen.

Die Möglichkeit zur Anmeldung und weitere Infos gibt es unter www.ringheiligtum-pömmelte.de oder telefonisch unter 03471/ 68 46 24 710.

Bernburgs Über-Flieger sind gelandet

6.24 Uhr: Ein vierwöchiges Projekt von BTZ Bernburg und der Schule Campus Technicus fand nicht nur bei den Teilnehmern, sondern auch bei Sachsen-Anhalts Politikern großen Anklang.

Leon Daginow (von links), Collin Behncke und Anthony Strohmeyer präsentieren ihre Flugzeuge, die sie selbst konstruiert und am 3D-Drucker ausgedruckt haben. (Foto: Thomas Weißenborn)

Jetzt ist es zu Ende gegangen. Weshalb die „Über-Flieger“ so beeindruckt haben, erfahren Sie hier.

Klein, wendig und begeisternd

6.09 Uhr: Der gebürtige Wiener Wolfgang Dosch führt Regie beim Schönebecker Operettensommer.

Wolfgang Dosch ist der Regisseur auf der Bühne des Bierer Berges. (Foto: Klaus-Peter Voigt)

Warum „Die Csárdásfürstin“ für ihn ein Meisterwerk ist und warum es keinen Wladimir Putin auf der Bühne braucht, lesen Sie hier.

Das Salzlandfest kann beginnen

5.58 Uhr: Von heute bis Sonntag steigt das Salzlandfest in Staßfurt. Mit ganz viel Musik von DJ Blvck Crowz bis zur Goombay-Dance-Band.

Die Band Leonie Jael aus Hannover gehört zum Sonnabend-Abendprogramm des Salzlandfests in Staßfurt auf der Bühne Benneck'scher Hof. (Foto: Veranstalter)

Die Veranstalter versprechen: Musik, Lasershow und gute Laune. Und das alles bei freiem Eintritt.