Schönebeck bastelt weiter an seiner gemeinsamen Feuerwehr und den Plänen für ihre Gebäude, in Bernburg hilft eine neue Ernährungsberaterin beim Kampf gegen die Kilos, der Müll im Salzlandkreis wird nicht weniger: Im Ticker von Freitag, 24. Januar 2025, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

Das ist neu am Freitag:

7.39 Uhr: Die nächsten öffentlichen Führungen in der Grafikstiftung Neo Rauch in Aschersleben finden am Sonntag, 9. Februar statt.

Stiftungsleiterin Silvia Käther und Kostümschneiderin Andrea Kiersch werden sowohl 11 als auch 14 Uhr den Fokus auf die im Rahmen von „Bläue“ ausgestellten Originalkostüme legen.

Führung zu den Stolpersteinen

6.53 Uhr: Anlässlich des Holocaust-Gedenktages am Montag, 27. Januar, lädt die Aschersleber Kulturanstalt bereits einen Tag zuvor, am Sonntag, 26. Januar, zur Stolpersteinführung „Jüdisches Leben in Aschersleben. Eine Spurensuche …“ ein.

Ab 10.30 Uhr berichtet Gästeführerin Carola Anton von früheren jüdischen Mitbürgern, die das Leben in der Stadt prägten, wie auch von der historischen Entwicklung des Ascherslebener Judentums und die Zerstörung der jüdischen Kultur durch die Nationalsozialisten.Die Führung beginnt an der ehemaligen Synagoge am Stumpfen Turm.

Wie geht es mit Schönebecks einer Feuerwehr weiter?

6.26 Uhr: Im vergangenen Sommer hatte sowohl der Stadtrat als auch zuvor die Feuerwehrleute selbst entschieden, dass es künftig nur eine große Wehr in Schönebeck geben soll.

Fast bei jeden Einsatz rücken jetzt schon mehrere Wehren aus, hier wird ein Feuer in der Calbeschen Straße gelöscht. (Archivfoto: Feuerwehr)

Mehr als ein halbes Jahr ist seitdem vergangen. Wie weit die Pläne vorangeschritten sind oder auch nicht, erklären wir Ihnen hier.

Kampf gegen die Kilos

6.11 Uhr: Alexandra Wustrau hat auf dem Bernburger Boulevard eine Ernährungsberatungsstelle eröffnet.

Alexandra Wustrau hat an der Lindenstraße eine Ernährungsberatungsstelle eröffnet. (Foto: Engelbert Pülicher)

Wer sich bei ihr informieren kann und wie die Saalestädter gesünder werden können, erzählen wir Ihnen hier.

Im Salzlandkreis wird der Müll nicht weniger

5.52 Uhr: Das Müllaufkommen im Salzlandkreis ist seit 2017 gleich, während bundesweit 2023 ein Rekordtief erreicht wurde. Warum sich das Pro-Kopf-Aufkommen im Salzland schwer berechnen lässt, erklären wir Ihnen hier.

Das Müllaufkommen hat sich im Salzlandkreis in den vergangenen Jahren kaum verändert. (Symbolfoto: dpa)

Aber: Der Kreiswirtschaftsbetrieb (KWB) beziehungsweise Betriebsleiter Ralf Felgenträger macht darauf aufmerksam, dass es unter den gegebenen Voraussetzungen unmöglich ist, ein reales Pro-Kopf-Aufkommen zu bestimmen. Gar nicht so einfach, die Sache mit den Zahlen.