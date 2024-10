So könnte die mögliche Photovoltaikanlage aussehen, die in Hecklingen auf der Fläche einer ehemaligen Kleingartenanlage entstehen soll.

Hecklingen/Groß Börnecke. - In der Stadt Hecklingen gibt es immer mehr private Investoren, die großflächige Photovoltaikanlagen errichten wollen. Jüngstes Beispiel ist der geplante Solarpark Gänsefurth, den die Bürgersolarpark GmbH auf einer Fläche von rund 8,4 Hektar auf dem Gelände hinter der Bahnlinie am ehemaligen Trocknungswerk in Hecklingen in Richtung Staßfurt-Nord anvisiert. Der Stadtrat hatte in seiner jüngsten Sitzung in Groß Börnecke beschlossen, dafür das Verfahren zur Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes zu beginnen.