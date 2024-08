Im August lockt das Strandsolbad noch zu zwei besonderen Partys: Seegeflüster am 16./17. und am 25. eventuell die große Sause. Was das Bad danach noch attraktiver machen soll.

Bälle und halbe Meerjungfrauen... Was nicht alles im Fundbüro des Strandsolbads in Staßfurt auf die Besitzer wartet. Rettungsschwimmer Justus Kaßmann zeigt eine kleine Auswahl.

Staßfurt. - Noch ist der Sommer nicht zu Ende! Sommergewitter wie zuletzt waren wir wohl nicht mehr gewöhnt. In den vergangenen trockenen Jahren gab es ja kaum welche. Zumindest führten Wettervorhersagen mit Blitz und Donner in dieser Saison dazu, dass vergnügliche Termine wie die Strandbadsause in Staßfurt oder auch das Wipperbadewannenrennen in Osmarsleben nicht wie geplant stattfinden konnten. Das Gaudi auf der Wipper wurde jedenfalls erneut abgesagt - dieses Mal Mangels Kapitänen. Die meisten hatten nur zum Heimatfest Zeit. Verloren sind jedenfalls noch nicht alle Termine. Da gibt es andere Dinge...