Hohenerxleben - Menschen blickten in den Himmel, der grauer wurde. Und als die ersten Tropfen schon fielen, stand der gemischte Chor im Hinterhof der alten Schule in Hohenerxleben noch immer im Wind und sang und sang. Kurz darauf fegte am Sonnabend ein kurzes, aber heftiges Unwetter durch das Bördedorf, doch in der Schulstraße blieben die Beteiligten standhaft. Sommerfest ist nur einmal im Jahr. Und da hatten sich viele Neugierige eingefunden. Alle Bänke waren besetzt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.