SPD-Ortsverein will Sven Wagner weiter als Chef im Staßfurter Rathaus sehen

Staßfurt - Der Staßfurter Oberbürgermeister Sven Wagner soll im Amt bleiben. So hat es der SPD-Ortsverein der Salzstadt am Montagabend bei einer Mitgliederversammlung im Salzlandcenter beschlossen und den 47-Jährigen somit ins Rennen um die Bürgermeisterwahl geschickt, die nach siebenjährigem Turnus am 20. März 2022 stattfindet.