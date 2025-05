Hohenerxleben - Das war ein Grund zur Freude: Dieser Tage übergab Sarah-Maria Schütz, Vertrauensperson der Lidl-Regionalgesellschaft Bernburg, an die Tafel Sachsen-Anhalt einen symbolischen Scheck über 10.000 Euro. Die Tafel Sachsen-Anhalt hatte sich um Fördermittel bei Tafel Deutschland beworben, um die Finanzierung eines Gabelstaplers für das Zentrallager in Hohenerxleben zu ermöglichen. Damit wird zum Beispiel die Tafel in Staßfurt unterstützt.

„Dank des neuen Gabelstaplers können wir die Waren schneller und reibungsloser an die Mitgliedstafeln und damit auch an bedürftige Menschen weiterleiten, sagt Kai-Gerrit Bädje, Vorsitzender der Tafel Sachsen-Anhalt. „Mit der Pfandspende werden die Tafeln über die klassische Lebensmittelabgabe hinaus gezielt finanziell gefördert. Dass unsere Kunden dies in einem so großen Umfang unterstützen, ist für uns eine großartige Bestätigung der Zusammenarbeit“, erklärt Sarah-Marie Schütz.

Seit 2008 arbeitet der Frische-Discounter Lidl mit dem Dachverband der Tafeln in Deutschland zusammen. Mehr als 34 Millionen Euro seien bisher über die Pfandautomaten gespendet worden. In Sachsen-Anhalt wurden 220 lokale Projekte mit Hilfe dieser Spenden realisiert.

Das Logistiklager in Hohenerxleben wurde am 1. März 2022 in Betrieb genommen. Im vergangenen Jahr hat das zentrale Logistiklager der Tafel Sachsen-Anhalt mehr als 6.000 Paletten eingeworben und an ihre Mitgliedstafeln verteilt, berichtet Ines Grimm-Hübner, Geschäftsführerin des AWO-Kreisverbandes Salzland.