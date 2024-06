Dank einer Spende von 12.000 Euro werden Investitionen in die Börde-Hakel-Spielplätze möglich. Eine genaue Auswahl steht derzeit noch nicht fest.

Hakeborn/VS - Die Firma Qualitas Energy, die in der Gemarkung Etgersleben insgesamt drei Windkraftanlagen besitzt, die zurückgebaut und durch neue, leistungsfähigere ersetzt werden sollen, greift der Gemeinde Börde-Hakel finanziell unter die Arme.

Versprechen eingelöst

Man habe für alle Projekte, an denen die Gesellschaft arbeite, Fördermaßnahmen für die örtlichen Vereine und Gemeinden verabredet, hatte der Projektmanager Karl Stinner im Herbst des vergangenen Jahres den Gemeinderäten in Etgersleben versprochen. Dort sprach er von einem Angebot, das nicht gekoppelt sei an Bedingungen.

Karl Stinner hat Wort gehalten. Beim Kinderfest der Gemeinde Börde-Hakel überreichte er zusammen mit dem Koordinator für Fördermaßnahmen, Leon Knuth, Bürgermeister Tim Heberling (parteilos) einen Scheck in Höhe von 12.000 Euro. Dafür bedankte sich das Ortsoberhaupt.

„Das Geld soll für neue Spielgeräte verwendet werden. Davon soll jeder Spielplatz in der Gemeinde Börde-Hakel ein neues Spielgerät bekommen. Eine Auswahl wurde noch nicht getroffen“, sagte der Bürgermeister.

Auch Verein spendet Geld

Er freute sich außerdem auch über die Spende in Höhe von 100 Euro, die die Vorsitzende des Reit- und Fahrvereins Westeregeln, Andrea Ackermann, Tim Heberling für das Kinderfest übergab.

Weitere 100 Euro des Vereins erhält der Kindergarten Westeregeln.