Spielplatz in Neundorf zieht im Mai vom Sportplatz zum Hansepark

Der provisorische Spielplatz am Sportplatz in Neundorf wurde im August 2020 eröffnet.

Neundorf

Die Zeiten des Spielplatzes am Sportplatz in Neundorf sind gezählt. In nächster Zeit wird der Spielplatz abgebaut. Der Sand kommt weg, genauso wie Spielgeräte und Zaun. Übrig bleiben wird eine Rasenfläche. So wie früher. Es soll in den nächsten Wochen nichts mehr daran erinnern, dass hier seit August 2020 ein provisorischer Spielplatz mit Schaukel, Rutsche und Wippe aufgebaut war.

Die Neundorfer Kinder müssen aber nicht traurig sein, sondern dürfen sich sogar freuen. Denn gleichzeitig wird der eigentliche Spielplatz am Hansepark Mitte bis Ende Mai wieder öffnen. Dieser musste im Mai 2020 gesperrt werden, weil ein großer Baum umzustürzen drohte. „Der Baum wurde im November 2020 gefällt. Dazu gab es weiteren Rückschnitt bei den Bäumen. Der Spielplatz hat sich gelichtet“, sagt Susanne Epperlein, Fachdienstleiterin für Stadtsanierung und Bauen. Und ist jetzt wieder kindersicher. Gleichzeitig wurde die Zeit genutzt, um das Schiff aufzuarbeiten. Die Schaukel-Kletter-Kombination hat einen neuen Holzschutz bekommen.

Alle Spielgeräte bekommen ein neues Zuhause

Wippe, Sandkasten und Rutsche aus dem Spielplatz am Sportplatz werden dann wieder in den Hansepark zurückkehren. Die Schaukel wird auf den Spielplatz in Förderstedt ziehen, der Zaun wird für den Friedhof in Rathmannsdorf genutzt. Im nachhaltigen Verbrauch der Geräte wird alles ein neues Zuhause bekommen, nichts wird weggeworfen.

Eigentlich war der 1. Mai für den fertigen Umzug eingeplant. Der Termin ist aber nicht mehr haltbar. „Der Stadtpflegebetrieb wird das persönliche Ziel mit der Umverlegung des Spielplatzes bis zum 1. Mai leider nicht schaffen“, teilt Susanne Epperlein mit. „Der Stadtpflegebetrieb will es in der Woche vor Pfingsten versuchen. Ganz sicher ist aber, dass es bis zur 20. Kalenderwoche abgearbeitet wird.“ Pfingsten ist in diesem Jahr am 23. und 24. Mai. Die 20. Kalenderwoche geht vom 17. bis zum 23. Mai.